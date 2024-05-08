Пьяного дебошира сняли с самолета за ругань с возлюбленной SHOT: на Сахалине пьяного пассажира сняли с самолета за ругань с возлюбленной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пьяного пассажира сняли с авиарейса «Южно-Сахалинск — Владивосток» из-за слишком бурной ссоры с возлюбленной, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом его спутница осталась на борту самолета и вылетела в пункт назначения.

Сообщается, что пара была настолько счастлива вылететь с острова в столицу Приморского края, что еще до полета употребила изрядное количество спиртного. Но поднявшись на борт воздушного судна авиакомпании «Аврора», возлюбленные начали скандалить. В итоге мужчина стал громко оскорблять свою спутницу, не обращая внимания на замечания других пассажиров.

Накаленные страсти остудили поднявшиеся на борт полицейские, которые сняли пьяного дебошира с рейса. При этом его возлюбленная заявила, что «официально не за мужем за ним» и осталась на самолете, продолжив выпивать с соседом.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сотрудники ГИБДД остановили лишенного прав на 1,5 года пьяного водителя. При проверке документов выяснилось, что у мужчины оставался последний день за рулем. Теперь любителю спиртного грозит еще 1,5 года без водительского удостоверения за повторное нарушение.

До этого стало известно, что житель Первоуральска помог остановить пьяного водителя «Газели», зацепившись за окно. Инспекторы ГИБДД устроили за нарушителем погоню, один из них даже прыгнул на лобовое стекло машины. Нетрезвого нарушителя скрутили и надели на него наручники.