Пьяная россиянка едва не зарезала сына из-за ссоры с сожителем Пьяная мать порезала своего полуторагодовалого сына и ушла из дома в Башкирии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В башкирском поселке Приютово мать порезала своего полуторагодовалого сына из-за ссоры с сожителем. Как сообщает региональный Следственный комитет, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно материалам дела, 22-летняя россиянка вечером 7 октября находилась дома вместе с полуторагодовалым сыном и выпивала. На почве ссоры, возникшей из-за ревности к сожителю, который ушел из дома со знакомым, женщина нанесла маленькому плачущему ребенку не менее трех ударов ножом в живот, после чего ушла из дома. На улице она попросила прохожего вызвать скорую помощь.

В Белебеевском районе местная жительница обвиняется в покушении на убийство своего полуторагодовалого ребенка, — сообщили в СК.

Жизнь ребенка удалось спасти, он доставлен санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в город Уфу. В отношении матери возбуждено уголовное дело по факту совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Женщина находится под стражей.

Ранее тело 14-летней девочки обнаружили в багажнике автомобиля ее матери в городе Уфе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

До этого фельдшер психиатрической бригады подстанции скорой помощи в Санкт-Петербурге убил восьмилетнего сына. Перед смертью мальчик позвонил матери и сказал, что «папа сошел с ума».