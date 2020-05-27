Путин оценил работу властей Москвы по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4475c880-a020-11ea-9a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва провела очень ответственную и взвешенную работу по борьбе с коронавирусом.

По его словам, власти города действовали на опережение и не теряли времени.

Работа и ваша, и всей вашей команды — конечно, всё было, всё видели, здесь сбои неизбежны мелкие, — но в целом работа была очень ответственная, она была целенаправленной, взвешенной, каждый шаг продумывался. Что очень важно: вы действовали на опережение, не теряли времени, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин поручил направить часть резерва лекарств из Москвы в другие регионы. Эта мера призвана помочь субъектам РФ в борьбе с коронавирусом. Также российский лидер поручил направить бригады московских медиков в те регионы, где ситуация с коронавирусом остаётся наиболее сложной.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин пообещал 27 и 28 мая направить в регионы медикаменты и медицинские бригады для борьбы с коронавирусом. В частности, помощь будет направлена в Псковскую и Владимирскую области.