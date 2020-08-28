Путин обратил внимание на сброс неочищенных вод предприятиями Татарстана

https://static.news.ru/photo/ed09243a-e93e-11ea-8274-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе, положение дел в системе здравоохранения и экономические вопросы. Минниханов поблагодарил главу государства за решения, благодаря которым системообразующие организации республики получили финансовую поддержку, и добавил, что в республике успешно решается главная задача — восстановление экономики после пандемии.

Путин, отметив успехи Татарстана, обратил внимание на одну проблему. 80% предприятий республики, имеющих очистные сооружения, требуют внимания главы региона и федеральных органов, так как осуществляют сброс либо неочищенной воды, либо плохо очищенной. В решении этой проблемы президент России пообещал главе региона государственную поддержку.

А в целом, конечно, ситуация в республике является если не показательной, то выгодно отличается от многих других субъектов Федерации. Я хочу пожелать Вам и всем татарстанцам дальнейших успехов, — заключил Путин.

Как писал NEWS.ru, президент России также поздравил Минниханова со столетием со дня образования республики.