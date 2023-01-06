Пушилин: Мантуров пообещал восстановить предприятия в Мариуполе

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

г. Мариуполь, «Азовмаш»

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что он вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым посетили Азовский судоремонтный завод, Мариупольский морской торговый порт, а также предприятия «Азовмаш», «Ингаз» и завод имени Ильича. По итогам встречи, как указал глава республики, министр пообещал восстановить мариупольские предприятия.

Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. И отметил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены, — написал Пушилин.

Врио главы ДНР сделал акцент на важности воссоздания того промышленного потенциала, который был у Донбасса. По его мнению, у властей РФ есть все возможности для этого.

Ранее председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что на полное восстановление Мариуполя потребуется от трех до пяти лет. Он добавил, что микрорайоны города получили серьезные повреждения в результате боев. Он сравнил ситуацию с восстановлением города Грозного.