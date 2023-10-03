Психиатры проверят девочку, изрезавшую канцелярским ножом одноклассницу

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Суд назначил психиатрическую экспертизу 14-летней школьнице из Новосибирской области, которая напала на одноклассницу с канцелярским ножом в лесу, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Проверка продлится 30 дней.

Установлено, что нападавшая намеренно взяла с собой нож для резки бумаги и заманила в чащу свою жертву. Там школьница накинулась на 13-летнюю спутницу, нанесла ей удары ножом по лицу, шее, груди и рукам. После этого несовершеннолетняя бросила девочку в лесу и сбежала с места происшествия.

В социальных сетях малолетней преступницы нашли видео и фотографии странного содержания. На них девочка предстает с раскрашенным лицом на манер злодея из комиков Джокера и подпевает песням со словами «почему люди жестоки ко мне» и «гореть в аду».

После происшествия пострадавшая сама вызвала службу 112. Матери изрезанной девочки позвонили спасатели. Женщина собрала знакомых для поисков и раньше специалистов приехала в лес, где нашла раненую дочь. Сейчас школьница находится в больнице в тяжелом состоянии.

Позднее выяснилось, что подростки не дружили. Что стало причиной агрессивного нападения пока неизвестно. Напавшую школьницу задержали и в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь человека.

Ранее в Пермском крае жестокая разборка произошла между ученицами средних классов. Одна из девочек приревновала вторую к парню из-за чего набросилась на нее с кулаками. Школьница повалила соперницу на землю и избивала ее кулаками по голове и телу. В региональном управлении МВД сообщили, что все участники драки попадут на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.