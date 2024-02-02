Против ударившего в лицо ребенка мужчины возбудили уголовное дело Мужчина стал фигурантом уголовного дела после нападения на ребенка в Курчатове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, который ударил четырехлетнего ребенка в Курчатове Курской области, стал фигурантом уголовного дела, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее нападавший заявил, что принял малыша за манекен.

Прокуратура Курской области взяла на контроль расследование возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 30 УК России, п. п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК России по факту покушения на убийство малолетнего ребенка в городе Курчатове Курской области, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Курчатова. 55-летний пьяный вахтовик из Ингушетии в какой-то момент увидел ребенка и на ходу ударил его в лицо. Удар оказался достаточно сильным, чтобы сбить пострадавшего с ног. На ситуацию сразу же отреагировала мать малыша, которая оттолкнула нападавшего. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Позднее в ходе допроса он заявил, что принял ребенка за манекен.

Ранее в Нижегородской области арестовали женщину, которая ударила трехмесячного младенца головой об пол, а после попыталась добить ребенка ногой. В момент инцидента задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения, ее подозревают в попытке убийства.