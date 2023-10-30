ВЧК-ОГПУ: протестующие у аэропорта Махачкалы забрасывали силовиков камнями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что протестующие у аэропорта Махачкалы забрасывали силовиков камнями. Канал опубликовал видео из воздушной гавани, на котором слышны звуки, похожие на стрельбу.

Обстановка сейчас в аэропорту Махачкалы, — подписал видео канал.

Росавиация ранее сообщила, что аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей. Ведомство уточнило, что саму воздушную гавань закрыли на прием воздушных судов до 6 ноября. Данные меры в Махачкале приняли после того, как вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта, считая, что туда прибыл рейс из Тель-Авива. Манифестанты выступали против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта. Самолеты, шедшие на посадку в столице Дагестана, перенаправлялись на запасные аэродромы.

Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал в Сети видео, на котором толпа протестующих у аэропорта Махачкалы громит автомобиль полиции. На обнародованных каналом видеокадрах толпа мужчин сильно раскачивает машину патрульно-постовой службы, манифестанты стучат по капоту, после чего один из них начинает взбираться на авто.