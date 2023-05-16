Пропавшая во Владивостоке студентка найдена мертвой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что пропавшая во Владивостоке 19-летняя студентка Светлана Куулар из Тувы найдена мертвой. По информации канала, тело девушки было обнаружено в море, недалеко от острова Русский.

«112» сообщает, что предварительной версией смерти девушки считается утопление.

По информации канала, в минувшую пятницу девушка вышла из кампуса Дальневосточного государственного университета, села на автобус и исчезла, до этого она пожаловалась отцу, что за ней следят и хотят убить.

28 апреля под Краснодаром пропали аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Они возвращались домой с мероприятия. Когда аниматоры ехали в Усть-Лабинск на белом Hyundai Grandeur, автомобиль попал в яму, колесо оказалось пробито. Несколько парней подошли к ним, чтобы помочь. Чубко поехал с мужчинами за запаской. После этого аниматоры на связь не выходили.

Позже в деле о пропаже аниматоров были установлены трое подозреваемых: 31-летний Демьян Кеворкьян, 30-летний Анатолий Двойников и 44-летний Арам Татосян. Мужчины признались в убийстве Чубко и Мостыко, чьи тела закопали в лесополосе.