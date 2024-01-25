Прокуратура расследует причины схода поезда в Подмосковье

Фото: Прокуратура Московской области

Прокуратура выясняет обстоятельства схода поезда в Московской области на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления, передает РЕН ТВ. По предварительной информации, в четверг, 25 января, произошел сход колесных пар локомотива. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

На кадрах видно, что возле сошедших с путей вагонов находятся сотрудники оперативных служб. Специалисты изучают степень повреждения корпусов.

Сегодня в 14:25 на станции Волоколамск произошел сход хозяйственного поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет. На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны, — говорится в сообщении МЖД в Telegram-канале.

В МЖД отметили, что приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства. Принимаются все необходимые меры для восстановления движения в штатном режиме .

В конце года на МЖД пассажирам электрички Сергиев Посад — Москва пришлось прыгать из вагонов в снег. На опубликованных в Сети кадрах видно, что спасаться таким образом пришлось всем: и пожилым женщинам, и крепким мужчинам. В этот момент людям помогали сотрудники МЧС России.