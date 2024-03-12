Прокуратура потребовала изъять участки в Барвихе у шести миллиардеров Mash: шесть миллиардеров могут лишиться участков в Барвихе из-за санатория

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что Генеральная прокуратура России через суд потребовала вернуть государству несколько участков на 99 гектарах в подмосковном поселении Барвихинское деревни Жуковки, которые ранее принадлежали местному санаторию для госслужащих «Барвиха». По данным канала, сейчас на этих участках живут шесть миллиардеров, а стоимость земли оценивается примерно в 500 млн рублей.

По данным Telegram-канала, речь идет об участках лечебницы, которые, по мнению прокуратуры, себе в 2001 году присвоила «Кантри-про», а после продала предпринимателям. Как отмечается в сообщении канала, владельцы участков подчеркивают, что сделки о продаже земли были легальными, взамен покупатели взяли на себя реконструкцию замка «Майендорф» и постройку еще одного гособъекта.

По сведениям канала, среди владельцев участков числятся основатель ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена одного из основателей отечественного оружейного бизнеса Михаила Хубутия Екатерина Джанашия. Канал сообщает, что обращение в суд уже поступило.

Ранее Генпрокуратура России потребовала вернуть в собственность государства три уральских завода, которые были незаконно приватизированы в 1990-е годы. Речь идет о Серовском заводе ферросплавов, Челябинском электрометаллургическом комбинате и Кузнецком заводе ферросплавов.