Производственное здание загорелось в Подмосковье

Фото: МЧС РФ

Пожарные борются с возгоранием в производственном здании в деревни Петушки Московской области, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, площадь пожара составляет 1400 квадратных метров.

В деревне Петушки горит производственное здание. По предварительной информации, площадь пожара — 1400 квадратных метров, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено более 50 человек личного состава и 16 единиц техники. По данным РИА Новости, здание горит на Ельдигинском шоссе, МЧС проводит наращивание сил и средств для борьбы с огнем.

Ранее появилась видеозапись с места пожара на территории московского конного центра. На кадрах видно, что здание полностью сгорело, а остатки деревянных конструкций догорают на снегу. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. Прокуратура взяла на контроль ход установления деталей и причин возгорания. По информации СМИ, пожар произошел из-за неисправного обогревателя.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 100 кв. м. СМИ сообщали, что 16 лошадей погибли в пожаре, четырех животных удалось спасти. При этом свидетельница произошедшего утверждает, что спасли только двух лошадей. По предварительным сведениям МЧС, спасли пять. Восемь животных погибли, утверждала изначально прокуратура.