Профессор УрФУ попала за решетку за попытку испортить бюллетени Профессора УрФУ Носову взяли под арест на 15 суток за попытку порчи бюллетеней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилию Носову за попытку испортить бюллетени на избирательном участке в гимназии в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Женщина попыталась облить бумаги зеленкой, а при задержании оказала сопротивление полиции.

Эмилию Носову арестовали на 15 суток по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), – сказала собеседница агентства.

При этом источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что профессор могла стать жертвой мошенников. По указанию неустановленных лиц, как уточняется, женщина перевела аферистам 15 миллионов рублей, после чего ей пообещали их вернуть, если она придет на избирательный участок и зальет зеленкой КОИБ.

Ранее жительница города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа попыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Ее задержали, возгорание оперативно ликвидировали. Бюллетени и оборудование не повреждены.

Telegram-канал Baza сообщил, что женщина подожгла будку для голосования на одном из избирательных участков в Москве. На видео женщина, предположительно, обливает будку легковоспламеняющейся жидкостью, поджигает и начинает снимать происходящее на телефон.