Продуктовый магазин в Краснодарском крае заподозрили в гей-пропаганде Полиция проверяет магазин в Новороссийске на ЛГБТ-пропаганду из-за радуги на вывеске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новороссийске (Краснодарский край) полиция проверяет продуктовый магазин из-за логотипа с использованием радуги, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Один их посетителей обвинил работников магазина в ЛГБТ-пропаганде и обратился в правоохранительные органы.

Как рассказывают работники магазина, в продуктовый отдел ворвался неизвестный с криком «у вас магазин пи****сов». Мужчина снял на камеру вывеску магазина с радугой, а затем ушел. Позже в продуктовый прибыли силовики, проверили вывеску и взяли объяснения у продавцов.

Сотрудница магазина рассказала, что логотип был создан в 850 году до нашей эры и не имеет отношения к ЛГБТ-сообществу, но теперь его уберут, чтобы «не объяснять всем подряд, что это значит».

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Общественно активные граждане начали жаловаться на замеченную ими пропаганду.

Так, в московскую полицию поступила жалоба на книжный магазин «Республика». Житель Санкт-Петербурга Анатолий устроил скандал во флагманском магазине «Буквоед» на Невском проспекте из-за книг, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ. Он попытался убрать их, однако в дело вмешались сотрудники магазина.

О том, что с принятием нового закона стоит ожидать появления доносов, NEWS.ru ранее предупреждал юрист Владимир Комов. По его словам, нормы об ЛГБТ-пропаганде порой используются и для решения личных проблем.