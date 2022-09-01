Продавщица избила мальчика с особенностями развития в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде женщина в униформе продавщицы мороженого избила мальчика с особенностями развития. Инцидент произошел возле поющих фонтанов. На видео, которое сняла мать мальчика, видно, как продавщица, удерживая ребенка локтем, бьет его по голове. После того, как мать потребовала ее объясниться, женщина начала хамить и посоветовав держать ей своего ребенка его в ванной, сообщает «360».

Вот эта дама сначала потребовала от моего сына подойти. Я еще подумала, чего она от него хочет? А она схватила его за горло и потащила, потом перекинула между локтями, такой захват, и начала бить по голове, — рассказала мать пострадавшего Светлана.

Женщина добавила, что из-за происшествия ее сын получил не только сильную психологическую травму, но и разбитую губу, царапины и гематому на шее. По ее словам, мальчику придется ходить к психологам, чтобы восстановить психологическое здоровье. Светлана потребовала разбирательства и написала заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что полицейские опросили всех участников и свидетелей инцидента, а также выписали ребенку направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для оценки тяжести причиненных травм.

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