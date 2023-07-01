Пробка на подъезде к Крымскому мосту выросла до девяти километров

Фото: t.me/opershtab23

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин, пробка в настоящий момент составляет около девяти километров, сообщает Оперативный штаб — Краснодарский край в Telegram. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей, — указано в сообщении.

Глава Минтранса республики Николай Лукашенко заявил, что образование пробки связано с медленной работой служб досмотра на пропускном пункте, некоторые водители проходят проверки более двух часов. Он подчеркнул, что на место были отправлены дополнительные сотрудники службы досмотра. В Сети появились кадры с места затора.

Министр транспорта Крыма принес россиянам извинения за причиненные неудобства.

12 марта также сообщалось, что перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка. Тогда водители рассказали, что на пункте досмотра сломался рентген-аппарат, который необходим для поиска запрещенных предметов у проезжающих через переправу.