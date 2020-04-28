Пришкольные лагеря отменяются до 31 июля

Организация летнего отдыха для детей на базе школ приостановлена в Подмосковье до 31 июля.
Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно), —
цитируетТАСС документ.
Как писал ранее NEWS.ru, следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. Такую возможность не исключают в Министерстве образования и науки.
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