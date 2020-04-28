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Пришкольные лагеря отменяются до 31 июля

22:09, 28 апреля 2020

Организация летнего отдыха для детей на базе школ приостановлена в Подмосковье до 31 июля.

Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно),цитирует ТАСС документ.

Как писал ранее NEWS.ru, следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. Такую возможность не исключают в Министерстве образования и науки.

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