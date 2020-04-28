Пришкольные лагеря отменяются до 31 июля

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил об ужесточении мер. По его словам, с 30 апреля в регионе будет введён режим цифровых пропусков. Также власти намерены утвердить особый порядок передвижения.

Пропуска на передвижения начнут действовать с 9 часов утра. Их не нужно оформлять тем, кто требует экстренной помощи врачей и детям до 14 лет. Контролировать соблюдение пропускного режима будут правоохранительные...