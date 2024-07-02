При покупке машины в Подмосковье стали предлагать диагностику кармы В Подмосковье автоподборщик Андрей предлагает проверять карму новой машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье начали предлагать диагностику кармы машины при ее покупке, пишет «360». Как рассказал в беседе с изданием Андрей, оказывающий эти услуги, он просто исполняет просьбы своих клиентов.

Исполняю просьбы клиентов. Практикую это уже пару лет, клиентов достаточно много. Никогда еще не ошибался, — поделился Андрей.

Специалист отметил, что долго занимался подбором автомобилей, однако недавно начал проверять не только их техническую составляющую, но и тонкие материи. В своей работе он применяет маятник и специальную спиритическую доску, сделанную специально для проверки машин.

Что на судьбе каждой машины написано, никто не скажет. Нужно смотреть в будущее маятником, доской. Нужно проверить судьбу автомобиля, его кармический путь, чтобы понимать, стоит его брать или нет, — добавил автоподборщик.

Андрей добавил, что даже новый автомобиль может попасть в ДТП или сломаться, однако узнать это можно, только заглянув в его будущее.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, что с 1 июля должникам могут начать отказывать в автокредитах. По его словам, банки в России ужесточат требования к выдаче автокредитов из-за трансформации рынка авто.