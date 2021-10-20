Представители Ростовской АЭС опровергли утечку пара

Начальник управления информации и общественных связей Ростовской АЭС Сергей Игнатовский в беседе с NEWS.ru опроверг сообщения в СМИ об утечке пара. Он отметил, что второй блок станции остановлен для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании.

Второй блок Ростовской АЭС по согласованной в установленном порядке заявке отключён от сети для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Ни о каком выбросе речи не идёт, — подчеркнул Игнатовский.

Ранее РИА Новости, со ссылкой на экстренные службы, заявило об утечке пара на Ростовской АЭС и остановке второго энергоблока из-за инцидента. Собеседник агентства добавил, что пострадавших в результате произошедшего нет, радиационный фон на территории АЭС в норме, работу продолжают три энергоблока.

Всего на Ростовской АЭС четыре энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 4030 МВт. Самый новый — четвёртый энергоблок — ввели в промышленную эксплуатацию 28 сентября 2018 года. Второй, о котором шла речь в публикациях СМИ, введён в промышленную эксплуатацию 10 декабря 2010-го.

Ранее сообщалось, что атомные электростанции в России в 2020 году выработали свыше 215,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, превысив показатель 1988 года (215,6 млрд), ранее бывший максимальным. В новейшей российской истории предыдущий максимальный результат по выработке энергии был достигнут в 2019 году (208,7 млрд киловатт-часов).