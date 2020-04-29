Предсказан массовый нелегальный обход изоляции туристами в Крыму

https://static.news.ru/photo/cd1553f6-8abb-11ea-8ef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Крымские отельеры предсказывают, что приезжающие в республику туристы массово будут пытаться обойти ограничения, введённые в связи с угрозой распространения коронавируса.

Так, существует вероятность, что россияне из других регионов, чтобы избежать обязательной двухнедельной изоляции, начнут заселяться в частном секторе, «у какой-нибудь бабушки, которая (...) у себя на огороде держит 50 номеров», пишет «Крым. Реалии». В таких условиях гости едва ли будут соблюдать нормы гигиены и носить средства индивидуальной защиты, отметил гендиректор сети отелей Happy Seasons Hotels Group Сергей Щеголев.

29 апреля сообщалось, что всех россиян, которые захотят провести майские праздники на Крымском полуострове, ждёт двухнедельный карантин в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уточнил, что если турист сам не явится в обсерватор, то его, как и автомобиль, объявят в розыск.

С 2 апреля на Крымском мосту работает блокпост, на котором измеряют температуру и собирают личные данные у всех желающих попасть на полуостров.

По данным на 30 апреля, в Крыму выявлено 89 заболевших коронавирусом, в Севастополе — 78. За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 106 498 человек. Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано 1073 летальных исхода от COVID-19, выздоровели 11 619 человек, писал NEWS.ru.