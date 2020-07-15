Предприниматель предстанет перед судом за мошенничество на 65 млн рублей

https://static.news.ru/photo/cf3018e0-c6b3-11ea-bff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Краснодарском крае будут судить предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве, ущерб от которого составил более 65 млн рублей.

По версии следствия, 47-летний местный житель, будучи руководителем организации по оптовой торговле, заключил договоры с предприятиями на поставку средств защиты растений. Он только частично оплатил вырученный товар, который затем продал. Вырученными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, совершённом в крупном размере, с использованием служебного положения и сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской сфере ч. 5,6 (ч. 5,6 ст. 159 и ч.3 ст. 159.4 УК РФ).

Расследование дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте главка МВД по региону.

Ранее NEWS.ru писал о задержании экс-чиновника Росрезерва Андрея Силякова, который продал четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку. Сделка была совершена ещё в 2007 году, когда шла масштабная распродажа деталей из государственных запасов. Самолёты Силяков «замаскировал» в документах под металлические пруты и «монтажные узлы». Истребители были поставлены компании одного из друзей Силякова, а затем были перепроданы заводу «Сокол» по рыночной цене.