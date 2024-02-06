Празднование дня рождения в баре закончилось для именинницы изнасилованием Пьяный мужчина изнасиловал девушку в ее день рождения в отеле Петербурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа подверглась сексуальному насилию на свой день рождения, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, 24-летняя девушка отмечала праздник с подругами в баре в Санкт-Петербурге, где познакомилась с мужчиной. Он пригласил девушек в апарт-отель, а после набросился на одну из них.

Девушка с подругами приехала в отель, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил именинницу, после чего изнасиловал, — сказал источник.

По информации канала, мужчина удерживал жертву и ее подруг в номере апарт-отеля «Пулково». Потерпевшая уже обратилась в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленинградской области 17-летний студент техникума изнасиловал маленькую девочку, которой было около 10 лет. Заявление в полицию написала мать ребенка.

Ранее безработные мужчина и его жена позвали знакомую в гости и превратили ее в рабыню. Когда женщина пришла, ее закрыли в подвале, а через некоторое время супруги, будучи в нетрезвом состоянии, подняли гостью в детскую комнату, где совершили над ней сексуальное насилие на глазах у семилетней дочери.

В полицию обратился сожитель пострадавшей, который был обеспокоен тем, что женщина долго не выходит на связь. Правоохранители задержали супругов, против них возбудили уголовное дело по трем статьям: о насильственных действиях сексуального характера, незаконном лишении свободы и изнасиловании.