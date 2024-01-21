Названа причина пожара в порту Ленинградской области Глава района: пожар в Усть-Луга произошел из-за двух взрывов

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Пожар в терминале порта Усть-Луга произошел из-за двух взрывов, передает ТАСС со ссылкой на главу Кингисеппского района Юрия Запалатского. В момент взрыва на предприятии было 148 человек, но пострадавших среди них нет. Ночью оперативно был собран штаб по безопасности и решено ввести режим повышенной готовности.

В 2:45 поступил звонок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что в порту Усть-Луга на предприятии «НОВАТЭК» произошли два взрыва. В три часа ночи администрацией был собран штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти. Было принято решение о режиме повышенной готовности, — сказал Запалатский в видеообращении.

В ночь на 21 января порт Усть-Луга подвергся нападению беспилотников. Их целью стал химический терминал «НОВАТЭК». Повреждено крупное газохранилище. Жертв среди персонала нет.

Силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два БПЛА, летящих в сторону Петербурга. При подлете к городу аппараты изменили курс и пошли в сторону Кингисеппского района Ленобласти, после чего атаковали хранилище.

Перед этим министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Смоленской областью. Сначала прилетел один, спустя несколько часов — еще три. По словам представителя ведомства, БПЛА были самолетного типа.