Пожар на сызранском нефтезаводе почти потушили Пожарные потушили открытое горение на нефтезаводе в Сызрани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, передает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Самарского региона. Техническая установка на заводе загорелась после атаки беспилотника 16 марта.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09:03 на месте пожара объявлена локализация открытого горения на площади 500 кв. м, в 13:25 объявлена ликвидация открытого горения, — сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на МЧС региона.

Атака беспилотников на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области привела к возгоранию на установке по переработке нефтепродуктов, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. По его словам, которые приводит РИА Новости, пострадавших в результате инцидента нет.

16 марта утренняя атака беспилотников на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области привела к возгоранию на установке по переработке нефтепродуктов. Губернатор региона Дмитрий Азаров уточнял, что пострадавших в результате инцидента нет. Все сотрудники успели вовремя эвакуироваться. СМИ публиковали видео с места возгорания на территории завода.