В Петербурге вспыхнул склад Wildberries: фото пожара и его последствий Пожар на складе WB в Петербурге может привести к миллиардным убыткам

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Cкладской комплекс онлайн-ретейлера Wildberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга загорелся утром 13 января. Пожар охватил площадь в 70 тысяч квадратных метров.

Возгорание произошло на складе, расположенном на Московском шоссе, 153. Пожару присвоили пятый, максимальный уровень сложности. Горящий склад Wildberries в Шушарах сняли на видео с борта самолета. К тушению привлекли более 270 человек и 57 единиц техники МЧС. Около 11:10 мск пожар на складе был локализован.

Сообщалось, что в момент начала пожара на складе не сработала пожарная сигнализация, предположительно, перед этим ее отключили из-за неоднократного ложного срабатывания. В оперативных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки. Также выяснилось, что официально объект не был введен в эксплуатацию, об этом не содержится данных в Росреестре, в связи с этим склад находился вне поле зрения контрольно-надзорных органов.

Жительница Петербурга сообщила, что не может найти своего сына после пожара на складе Wildberries. Женщина рассказала, что юноша работал в этой компании, она не могла ему дозвониться. По информации Telegram-канала Mash, во время возгорания в здании находилось около 1200 человек, эвакуация проходила в сильной давке, при этом в результате пожара могут быть пострадавшие, но официально таких сведений не поступало. По данным Telegram-канала Baza, работников склада не выпускали из здания без досмотра, несмотря на вой сигнализации. Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению пожарной безопасности.

Компания пообещала компенсировать продавцам стоимость сгоревших товаров, покупателям вернут деньги за оплаченные товары. По оценке страховщиков, сумма ущерба от пожара может составить 10–11 млрд рублей.

Фото пожара и его последствий — в галерее NEWS.ru.