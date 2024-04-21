Появилось видео захвата позиций ВСУ и пленных на Купянском направлении МО показало уникальные кадры работы штурмовиков на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры работы бойцов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Они захватили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли пленных.

На уникальных кадрах — выдвижение и боевая работа группы штурмовиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», а также пленение ими военнослужащих передового наблюдательного пункта ВСУ, — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Группа штурмовиков выдвинулась в район, оставленный противником. Бойцы ВСУ попытались вернуть позиции, но встретили ожесточенный отпор. После того, как разведка вскрыла передвижение живой силы противника, по ней ударило артиллерийское подразделение.

Затем вперед пошли штурмовые группы, в составе которых находятся военнослужащие, готовые к ближнему контакту с противником. Как рассказал стрелок подразделения с позывным Лось, в плен попал оглушенный взрывом старший лейтенант ВСУ.

Его напарник, который капитаном был, дал «по тапкам», бросив и автомат, и свои документы. Хотя бы одного офицера взяли, еще двух военных теробороны взяли. На все про все ушло три дня, — рассказал Лось.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что частная военная компания «Украина» или «Антироссия» проработает еще немного и, несмотря на поддержку США и НАТО, ее ждет бесславный итог. Он подчеркнул, что будет прикарманено еще больше денег, будет украдено больше оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.