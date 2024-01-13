Появилось видео уничтожения бойцами ВС РФ опорника ВСУ возле Новомихайловки

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка, кадры ударов с беспилотника публикует Telegram-канал «Старше Эдды». Атака осуществлялась с помощью дрона-камикадзе «Упырь».

Воины-дальневосточники, на вооружении которых стоит народный дрон-камикадзе «Упырь» от уральских мастеров из команды «Повернутых на войне», продолжают кошмарить противника, — пишут авторы канала.

Отмечается, что первый удар уничтожил или тяжело ранил одного бойца. Затем, пока его пытались оттащить сослуживцы, был нанесен второй удар по месту, где сгруппировались солдаты ВСУ.

Ранее появилось видео, как оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ на Купянском направлении: беспилотник с боеприпасом влетел точно в люк наводчика. На кадрах видно, как БПЛА приближается к боевой машине и в момент взрыва начинаются помехи.

11 января начальник пресс-центра группировки войск «Восток» ВС РФ Александр Гордеев сообщил, что авиация и артиллерия в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении. Также были отражены две атаки противника в районе Новомихайловки.