Появилось видео из СИЗО с захваченными в заложники сотрудниками ФСИН «112» опубликовал видео из СИЗО под Ростовом с захваченными заложниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видео из СИЗО в Ростовской области, где обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. На кадрах видны работники следственного изолятора, которых окружают нарушители.

По информации канала, на место прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБРа. В публикации уточняется, что на улице дежурят скорая помощь и спасатели. На кадрах нарушитель упоминает «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Один из захваченных в заложники сотрудников заявил на видео о серьезности намерений арестованных. В кадре также появился мужчина, который показал «трофеи».

Люди настроены серьезно, услышьте их, — заявил сотрудник ФСИН.

Оператор называет сотрудника Александр. По предварительной информации, на кадрах начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО № 1. По информации Telegram-канал Baza, эти сотрудники и оказались взяты в заложники.

Канал также сообщил, что в захвате заложников в СИЗО Ростовской области приняли участие шесть обвиняемых. По его информации, они выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть, где и напали на сотрудников.