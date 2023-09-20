Появилось видео с места взрыва в подмосковной Балашихе

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места взрыва в многоэтажке в подмосковной Балашихе. По предварительной информации, пострадали несколько человек. Серьезные повреждения получили не менее девяти квартир. К месту происшествия уже прибыли спасатели, они приступили к разбору завалов.

Как добавил SHOT, причиной инцидента мог стать взрыв газа. По предварительным данным, эпицентр находился на третьем этаже. Полностью разрушены три квартиры.

Взрыв в девятиэтажном здании прогремел утром 20 сентября. По информации Telegram-канала Baza, в результате происшествия обрушились три этажа.

Ранее в частном доме города Барабинска Новосибирской области взорвался газ. В результате происшествия пострадали три человека. По данным регионального управления МЧС, постройка была разрушена полностью.

Взрыв газа спровоцировал пожар, который удалось ликвидировать спустя восемь минут. В тушении возгорания участвовали 29 человек и 10 единиц специальной техники.

Также сообщалось о взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале. Сотрудники пожарной службы установили, что эпицентр находился на четвертом этаже. После взрыва квартиру охватил пожар.