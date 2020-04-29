Появилось видео с места ликвидации боевиков в Екатеринбурге

В Сети появилось видео с места ликвидации троих боевиков, которые были сторонниками запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» в Екатеринбурге.
Сотрудники ФСБ и Росгвардии перед началом операции провели эвакуацию всех ближайших соседей террористов в СНТ «Ручеёк».
Видеозапись публикует
Ранее NEWS.ru писал о том, что Федеральная служба безопасности провела в Екатеринбурге контртеррористическую операцию. Боевики были ликвидированы в частном ломе на территории Чкаловского района Екатеринбурга.
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