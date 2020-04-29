Появилось видео с места ликвидации боевиков в Екатеринбурге

Из столичных больниц за последние сутки выписали 525 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Общее число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 5 135 человек. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5 135, — сообщила журналистам Ракова. Как писал NEWS.ru, по данным Роспотребнадзора...