Появилось видео с катера высадившегося в Крыму десанта ВСУ МО Украины показало на видео попытку переброски десанта в Крым

Главное разведывательное управление Минобороны Украины распространило видео, на котором, как утверждается, запечатлен высадившийся в Крыму десант ВСУ. Запись появилась после того, как стало известно о боестолкновении в западной части полуострова.

Видео записывалось в темное время суток на военном катере, который отдаляется от побережья. На кадрах можно разглядеть солдат, а также стационарный крупнокалиберный пулемет. При этом определить, когда и где был сделан ролик невозможно.

Ранее уже сообщалось, что на западном побережье Крыма были уничтожены украинские диверсанты, которые пытались высадиться у мыса Тарханкут с четырех лодок. Предполагается, что именно они обстреляли кемпинг с туристами в населенном пункте Оленевка в Черноморском районе. Инцидент произошел в ночь на 24 августа. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

Кроме того, появилась информация о том, что группа украинских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Брянской области. По словам губернатора региона Владимира Богомаза, атака была отражена пограничниками и росгвардейцами. В результате инцидента никто не пострадал.