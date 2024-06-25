Появилось видео ракетной атаки на пляж в Севастополе, где погибли люди Опубликованы кадры ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка в Севастополе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«КП Севастополь» опубликовал запись с камер видеонаблюдения в момент ракетной атаки ВСУ на пляж «Учкуевка» в Севастополе, где погибли четыре человека. На видео видно, как на воде появляется рябь от разорвавшихся кассетных боеприпасов, после чего люди начинают разбегаться в панике.

Кадры были сняты 23 июня во время атаки ВСУ на Севастополь баллистическими ракетами с кассетным боеприпасом ATACMS. Как отмечает «КП Севастополь», от их пуска до прилета проходит не больше трех минут — скрыться за это время от снарядов практически невозможно.

Минобороны России установило, что украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них от воздействия средств ПВО отклонилась от заданной траектории и взорвалась в небе, осколки боеприпаса упали на город.

До этого в Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадавшими числятся 153 мирных жителя.