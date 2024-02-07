Задержание пьяного мигранта со стрельбой в Ленобласти попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ДПС применили табельное оружие для задержания нарушителя правил дорожного движения в Тосненском районе, сообщает «Фонтанка». Подозреваемый, 32-летний мигрант на машине Chery Tiggo 7 Pro, привлек внимание патрульных на 667-м километре трассы М-10 «Россия».

Мужчина за рулем китайского авто, несмотря на сигнал полицейских об остановке, продолжил движение и попытался скрыться от них. Через несколько километров, на 670-м км трассы, патрульные догнали его и применили оружие: один из сотрудников ДПС сначала произвел выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил в сторону иномарки.

После этого водитель все-таки остановился, съехав на обочину дороги. По данным портала, у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. В салоне находился еще один мигрант — оба, как уточняется, не состоят на миграционном учете.

Ранее в Тихвинском районе Ленобласти полицейские со стрельбой задержали 14-летнего местного жителя, находившегося за рулем ВАЗа. Подросток угнал машину у матери и решил покатать знакомых по городу.