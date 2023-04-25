Появились подробности жестокой расправы подростков над мужчиной в Якутии Очевидец рассказала, что мужчину в Мирном зарезали после того, как он вступился за сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подростки зарезали отца мальчика из города Мирный в Якутии за то, что тот вступился за своего сына, к которому на улице приставали хулиганы, рассказала NEWS.ru жительница города. По ее словам, мальчик шел в школу и увидел, как к его другу пристали, и решил вступиться. Ему распылили перцовый баллончик в лицо. Отец этого мальчика увидел произошедшее и выбежал на улицу.

Мальчик шел в школу и к его другу начали приставать другие ребята. Он заступился за друга, а его забрызгали перцовкой. Это увидел отец мальчика, выбежал из дома и побежал за ними, хотел разобраться. И тогда один из ребят достал нож и порезал мужчину, — сказала собеседница.

Ранее в Иркутской области 17-летний подросток был арестован после того, как отнял у разъяренного пенсионера ружье и выстрелил ему в ногу. Мужчина пытался угомонить компанию, которая громко отдыхала возле дома. От потери крови на месте инцидента он скончался.

24 марта в Махачкале произошла перестрелка между двумя группами молодых людей. Один участник перестрелки получил пулевое ранение в ногу, но к моменту приезда скорой помощи его на месте не оказалось. На неизвестном автомобиле он уехал в неизвестном направлении. Стрелявшим также удалось скрыться.