Появились подробности о крушении вертолета под Первоуральском «112»: полет разбившегося под Первоуральском вертолета не был согласован

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Вертолет Robinson R44

Telegram-канал «112» пишет, что полет вертолета Robinson, разбившегося под Первоуральском, не был согласован. По данным источника канала, пострадавшие находятся в больнице: пилот Игорь Чистовский — в состоянии средней степени тяжести, его пассажирка Анжелика Сагутдинова — в реанимации.

Как стало известно РЕН ТВ, вертолет был частным. Телеканал также утверждает, что полет не согласовали. В то же время Telegram-канал Mash пишет, что пострадавшая в аварии Анжелика лежит в реанимации с внутренним кровотечением и сочетанной травмой (повреждение органов и опорно-двигательного аппарата). По данным канала, летательный аппарат принадлежит 38-летнему пилоту.

Ранее в Сети появились кадры с места крушения вертолета Robinson R44 в Свердловской области. Судя по фото, воздушное судно врезалось в деревья и завалилось на левый бок.

В мае вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области. Причиной стал отказ двигателей. Пресс-служба Росавиации отметила, что машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Она получила повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их направили в Мурманск.