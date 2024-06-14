Появились первые фото самолета после жесткой посадки в ЯНАО

Фото: t.me/uraltransprok*

Уральская транспортная прокуратура опубликовали кадры с места экстренной посадки транспортного самолета на Ямале. Борт Ан-26-100 авиакомпании Utair рухнул в нескольких километрах от аэропорта прибытия.

Судя по кадрам, самолет во время жесткой посадки разломился на две части. По данным Telegram-канала Baza, на борту находились пять членов экипажа и 36 пассажиров.

Ан-26 совершил жесткую посадку рядом с аэропортом Утренний в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате происшествия есть пострадавшие. Инцидент произошел в 13:40 по московскому времени. Воздушное судно выполняло чартерный рейс из аэропорта Сабетта. До аэродрома Утренний оно не долетело два километра. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

По информации РИА Новости, в результате жесткой посадки пострадал один человек. При этом ТАСС со ссылкой на Utair пишет, что пострадавших трое — пассажир и два члена экипажа. Им оказана медицинская помощь, добавили там.

Ранее легкомоторный самолет Piper экстренно приземлился на шоссе в районе подмосковного Лыткарино. В региональном управлении МВД пояснили, что произошедшее не привело к каким-либо разрушениям, никто не пострадал.