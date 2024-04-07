Жительница Орска выбралась на козырек подъезда в ожидании спасателей

Фото: МЧС Оренбургской области

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, снятое утром 7 апреля в затопленном Орске. Одна из женщин сообщает, что вместе с ребенком ждет спасателей на козырьке подъезда. Она выбралась туда через окно, так как подъезд уже затопило.

Вторая участница ролика объясняет своей собаке, что гулять им сегодня не придется. Она особенно акцентирует внимание на трансформаторной будке, которая затоплена наполовину и на том факте, что заборы вокруг домов почти скрылись под водой. Женщина называет адрес — улица Докучаева, 54а.

Губернатор Денис Паслер провел заседание комиссии по ЧС в Орске, где сообщил, что выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза.

По данным глава региона, разрушившаяся в Орске дамба была рассчитана на уровень воды в Урале 5,5 метра. В настоящее время он достиг 9,6 метра. Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчеркивают специалисты.

Из Оренбурга выдвинулись четыре мобильные электростанции разной мощности, грузовики и вездеходы. Они в случае необходимости смогут оперативно включиться в работу по переводу электроснабжения на резервные схемы, — сообщил Паслер.

На реках области преимущественно наблюдается повышение уровней воды, отметил губернатор. По его информации, максимальный подъем зафиксирован на реке Самара у Бузулука — на 204 см. Опасные отметки зафиксированы на Урале у Орска, Суундуке, Жарлы, Илеке, Самаре у Новосергиевки, Чагане.

Паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе, заявлял Денис Паслер. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.