Появились кадры последствий броска «коктейля Молотова» во Владимире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «112» опубликовал кадры последствий нападения на здание правительства Владимирской области. Злоумышленник бросил в него «коктейль Молотова». На фотографиях с места происшествия видны следы от огня на плитке и стенах. Кроме того, на них можно заметить фрагмент взорвавшегося баллона с газом.

Как уточнил канал, бросившего бутылку с зажигательной смесью мужчину задержали. В настоящее время его допрашивают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших в результате действий поджигателя нет, однако по его вине сгорел автомобиль Hyundai одной из сотрудниц владимирской администрации.

Ранее СМИ сообщали о хлопках возле здания областной администрации во Владимире. К месту происшествия прибыли пожарные машины. По словам очевидцев, всего раздалось три-четыре взрыва с разницей в 30–40 секунд. Позднее стало известно, что причиной хлопков стала бутылка с зажигательной смесью, которую мужчина бросил в окно администрации.

После этого СМИ сообщили, что целью поджигателя владимирской администрации был вице-губернатор области Константин Баранов. В момент происшествия политик находился внутри здания. Первую бутылку с зажигательной смесью злоумышленник бросил в окно, вторую — под автомобиль Баранова.