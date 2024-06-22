Появились кадры нашествия комаров в российском регионе Mash Siberia: жителей Томской области атаковали тучи комаров

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Нашествие комаров произошло на севере Томской области, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Местные жители жалуются, что им приходится ходить с масками на лице. Некоторые люди боятся выходить на улицу из-за насекомых.

Сижу за решеткой, потому что выйти невозможно. Они там ждут, — рассказала жительница Томской области.

Канал отметил, что рекордное количество комаров в регионе обусловлено прохладной погодой и обилием дождей. Люди жалуются, что никакие способы не помогают им спастись от насекомых. На опубликованных кадрах жители области продемонстрировали, как после поездки на автомобиле его передняя часть оказалась облеплена «котлетой» из комаров.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что за этот сезон более 248 тысяч россиян обратились в больницы с укусами клещей. При этом больше всего таких случаев в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Иркутской, Томской, Тюменской, Новосибирской областях и Республике Удмуртия.

До этого Минобрнауки России сообщало, что ученые Сибирского федерального университета связали вспышки и исчезновения популяции лесных насекомых-вредителей с численностью поколения «бабушек». Так, если насекомых-«родителей» было с избытком, то количество «внуков» серьезно сократится.