Появились кадры из родного села атаковавших Дербент и Махачкалу террористов

Фото: Стрингер/NEWS.ru

NEWS.ru публикует кадры из Сергокалы — родного села террористов, участвовавших в вооруженных нападениях на два православных храма и две синагоги в Махачкале и Дербенте. Село Сергокала расположено примерно посередине между двумя этими городами. Экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, чьи сыновья участвовали в теракте, родом из соседнего села Мюрего, расположенного южнее в более высокогорной области. По словам местных жителей, времена ваххабитов в селе закончились в 2009–2010 годах, а до этого бандформирования терроризировали местных.

В селе, несмотря на недавние события, все так же кипит жизнь, люди спешат по своим делам, кафе и магазины работают в обычном режиме. Только лишь растянутый на площади в районе пересечения улицы Азизова и улицы 317-й Стрелковой Дивизии баннер с надписью «Сергокалинцы против экстремизма, терроризма и наркотиков!» напоминает о произошедшем.

23 июня, в день терактов, в Сергокале, именно на этом месте произошла стрельба. По словам местных жителей, росгвардейцы открыли стрельбу, чтобы разогнать собравшихся там местных жителей, которые требовали, чтобы Омарова отпустили. По словам очевидцев, силовики стреляли в воздух и никто не пострадал, несмотря на распространившиеся в Сети слухи, что ранили одного из росгвардейцев.

27 июня руководитель пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева заявила, что сообщника боевиков, совершивших теракт в Дербенте, арестовали. Задержанный помогал в организации нападения, однако напрямую в нем не участвовал.