Появились детали нападения бродячих собак на ребенка В Ставрополье стая бродячих собак покусала 13-летнего ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стая бродячих собак напала на 13-летнего школьника в селе Прикумское Ставропольского края, ребенок обратился в больницу с множественными травмами, сообщает местное издание «1777.ru». Уточняется, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Известно, что беспризорные животные покусали мальчика 29 мая, об инциденте в соцсетях рассказали случайные очевидцы. При этом автор публикации утверждает, что жалобы на собак были и раньше, однако проблема не была решена. По данным издания, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее в Башкирии от множественных травм, полученных в результате нападения собаки, скончалась трехлетняя девочка. Известно, что на ребенка напала домашняя собака, находившаяся на привязи во дворе дома. Животное набросилось на нее, когда она оказалась рядом.

До этого в Бурятии две бродячие собаки напали на 13-летнюю девочку. Услышав лай и крики, подростку на помощь бросился сторож, работающий на местном предприятии. Он отогнал животных.

Также ранее сообщалось, что в Тверской области безнадзорный алабай напал на шестилетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали, вопрос о судьбе животного еще не решен.