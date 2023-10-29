Появились данные о погибшем в аварии на нефтяном объекте в Коми При возгорании нефтяного резервуара в Коми погиб человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб и двое пострадали при возгорании неэксплуатируемого нефтяного резервуара в Коми, сообщается на сайте компании «ЛУКОЙЛ-Коми». Причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности.

Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности. По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании «Эколайф», — сообщили в компании.

«КомиИнформ» уточняет, что оба сотрудника подрядной организации «Эколайф» занимались очисткой резервуара. Предполагаемой причиной возгорания резервуара стало нарушение правил техники безопасности. Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщала только об одном пострадавшем в результате происшествия.

Взрыв резервуара временного содержания нефти произошел в районе поселка Верхнеколвинск. Резервуар был выведен из эксплуатации, нефти в нем не было. Утечки и возможного загрязнения нет. Возгоранию присвоен ранг № 2. Для тушения пожара были задействованы 17 единиц техники и 49 человек.