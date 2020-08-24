Пострадавшим от взрыва в Ярославле детям выделят школьные принадлежности

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Детям, пострадавшим в результате взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле, предоставят все необходимые для учёбы школьные принадлежности, следует из сообщения пресс-службы мэрии города.

Людям будут выданы предметы первой необходимости, продукты и лекарства, а школьники будут обеспечены всеми необходимыми школьными принадлежностями, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Согласно данным правительства Ярославской области, в пункте временного размещения на сегодняшний день находится 101 человек, в том числе 25 детей. С пострадавшими работают психологи.

Взрыв произошёл 21 августа около 19:30 мск в панельном доме на улице Батова. В результате него возник пожар на площади 50 квадратных метров, произошло обрушение перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи. В целом от взрыва пострадали 12 квартир.

По предварительным данным, причиной стала утечка газа в квартире на четвёртом этаже. Погибли три человека: две женщины и ребёнок, ещё четверо пострадали. Эвакуации подверглись 210 человек, 14 были спасены.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Ярославля Сергей Канатьев, который потерял жену и сына из-за взрыва газа в доме на улице Батова, призвал россиян помнить о важности соблюдения правил безопасности, в том числе при использовании газа.