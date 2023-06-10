Постояльцу отеля в Анапе отстрелили два пальца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Анапе врачи ампутировали два пальца мужчине, в которого один из отдыхающих в отеле «Мореми» выстрелил из травматического пистолета, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Пострадавшему оторвало фалангу мизинца, а кончик безымянного пальца был раздроблен.

Супруги Иосиф и Яна отдыхали вместе с друзьями и около часа ночи решили выйти из своего номера на поиски подруги. Навстречу им, размахивая оружием, выбежал мужчина и начал кричать на девушку. После этого он скрылся, но затем снова вернулся. Тогда Иосиф подошел к жене, и в этот момент злоумышленник открыл огонь.

После произошедшего стрелку стало плохо, его также доставили в больницу. По информации канала, разрешение на оружие у него имелось.

Ранее на северо-востоке Москвы местный житель открыл огонь из травматического пистолета по детям. Мужчине не понравилось шумное поведение подростков, которые ждали своего сверстника, из-за чего он начал стрелять. В результате один из ребят был ранен в ногу.

В сентябре в Красноярске мужчина расстрелял двух человек в упор из травматического оружия. На записи с камер видеонаблюдения видно, как прохожий завязал разговор с двумя приятелями, после чего в кадре появился еще один, с оружием. Он подошел со стороны и несколько раз выстрелил двоим мужчинам в область головы.