После захвата заложников в ростовском СИЗО возбудили дело СК по Ростовской области возбудил уголовное дело после захвата заложников в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе СК РФ. Оно было инициировано по статье 206 Уголовного кодекса. Группа из шести заключенных взяла в заложники двоих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника), — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ФСИН России сообщили, что с захватчиками в ростовском СИЗО ведутся переговоры. В изолятор была направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства.

Telegram-канал Baza сообщал, что личности пятерых из шести злоумышленников, взявших в заложники двоих сотрудников ФСИН в СИЗО Ростовской области, были установлены. Позднее он уточнил, что удалось раскрыть личность последнего захватчика, им оказался 22-летний бывший студент Астраханского государственного медицинского университета.