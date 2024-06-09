После возмущения депутата в Саратове отменили концерт Доры

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Дора

В Саратове вновь отменили концерт певицы Доры, который был запланирован на 8 июня. За два часа до начала мероприятия организаторы сообщили в официальной группе во «ВКонтакте», что выступление переносится.

К сожалению, концерт сегодня не состоится по не зависящим от организатора и артиста причинам. Концерт будет перенесен на новую дату. Все билеты действительны. Дата будет объявлена в ближайшее время, — сказано в посте.

Немногим ранее депутат Саратовской областной думы Александр Блатман опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором выразил недовольство запланированным в Саратове концертом. По его мнению, певица недовольна специальной военной операцией на Украине. Он также раскритиковал новую позицию директора клуба, который решил, что «выгода от шоу куда ценнее, чем страна и ее граждане».

Ранее певица Ирина Дубцова перенесла на несколько месяцев свой концерт в Липецке. Предполагается, что он пройдет 30 сентября. Артистка сообщила в своем Telegram-канале, что не успела выздороветь к выступлению. Она извинилась перед поклонниками и отметила, что подобные ситуации бывают у всех исполнителей.