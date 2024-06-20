Порывистый ветер оставил бизнес-центр в Петербурге без остекления В Петербурге поваленное ветром дерево упало на бизнес-центр и разбило остекление

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Порывистый ветер повалил старое дерево на бизнес-центр Pulsar в Калининском районе Петербурга. Оно пробило остекление и упало в помещение с посетителями, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидца.

В пресс-службе ГУ МЧС изданию сообщили, что никто в результате происшествия не пострадал. В расположенном внутри ресторане эвакуацию не проводили. Сегодня порывы ветра в Петербурге достигают 15 м/с. Ветреной погода будет и 21 июня.

Днем 20 июня Москву накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Порывы повалили дерево на фургон каршеринга. У автомобиля разбились стекла, включая лобовое. Другие находящиеся поблизости автомобили не пострадали.

Чтобы получить компенсацию за упавшее на машину дерево, водителю необходимо обратиться в полицию, посоветовал юрист Илья Русяев. Ответственность за причиненный ущерб будут нести муниципалитет, город или округ. Он отметил, что также возместить вред могут обязать частную компанию, если инцидент произошел на ее территории.

По последним данным, в результате непогоды в столице есть двое погибших. Одного мужчину раздавило упавшим деревом на севере города, на вторую жертву обрушились строительные леса.