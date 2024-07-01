Порезал и утопил тело: карельский насильник умрет на «Вологодском пятаке»

Фото: СУ СК России по Республике Карелия

52-летний петрозаводчанин-расчленитель Василий Петров отправится отбывать пожизненный срок в ИК-5 на остров Огненный рядом с городом Белозерском Вологодской области. Петров был признан виновным в убийстве с особой жестокостью 25-летней Дианы Фроловой. NEWS.ru рассказывает о подробностях.

Сосед-рецидивист

Диана Фролова пропала 12 июля 2022 года. За две недели до этого она вернулась в родной Петрозаводск из Петербурга, где работала мастером ногтевого сервиса. В столице Карелии девушка сняла квартиру в многоэтажке, где ее соседом оказался тот, кто впоследствии с ней жестоко расправился.

Петров — рецидивист. В списке его преступлений в том числе значится и сексуальное насилие. Ранее сообщалось, что впервые он был осужден за кражу в 20 лет. Свой последний срок петрозаводчанин получил в 2014 году за насильственные действия сексуального характера и кражу — его приговорили к восьми годам колонии. Из заключения он освободился за несколько месяцев до преступления — в марте 2022 года. Перед убийством Петров изнасиловал Фролову. Он нанес ей несколько ударов ножом, а после расчленил тело и утопил в болоте вблизи деревни Машезеро. Позже останки были найдены полицией.

«Мужчина, находясь в квартире потерпевшей в Петрозаводске, применяя к ней насилие, совершил в отношении нее преступления сексуального характера, а затем убил, нанеся удар ножом в сердце», — сообщали в прокуратуре региона.

«Я ее схватил рукой за горло, начал душить, она стала сопротивляться. Прошел из комнаты на кухню, взял на столе нож столовый, вернулся в комнату и нанес удар в область сердца. Решил расчленить тело, упаковал в пакеты из-под мусора, дошел до заболоченного участка, вдоль него была прокопана канава, в двух сумках находящееся тело утопил. Нож выкинул сверху прямо на мох и водоросли», — рассказывал убийца следователям.

Вычислили по пакетам

В поисках Дианы участвовало порядка 700 человек. Житель Петрозаводска рассказывал aif.ru, что однажды ему даже показалось, что он нашел место, где она могла находиться.

«Там от речки отделяется ручей, и получается как остров, весь в зарослях, так же как и берег вдоль ручья. Нормальный человек не пойдет через кусты выше себя ростом, но видно было, что кто-то туда все же ходил, буквально один раз, ну, или туда-обратно, потому что примято травы было совсем немного. Вполне вероятно, что мужчина перебирался на этот остров, в окрестностях которого совершенно не было людей: вокруг лес и заросли», — рассказал мужчина.

Тело девушки нашли 17 июля, на пятый день после преступления. Петрова задержали за день до этого. Его заподозрили в убийстве, когда местные жители увидели на записях с камеры видеонаблюдения, установленных в подъезде, как убийца выносил полные пакеты. Пакеты были похожи на те, в которых девушка перевозила свои вещи в новую квартиру.

Следователи также подтвердили, что в квартире в Петрозаводске, где жила убитая, «были обнаружены следы, свидетельствующие о возможном совершении преступления». Брат погибшей рассказал журналистам, что в съемном жилье Дианы повсюду была кровь.

В Сети появилась петиция за вынесение пожизненного срока для убийцы, которую подписали 2500 человек.

«Чтобы избежать дальнейших преступлений и потери очередной человеческой жизни, мы просим общественность и суд принять во внимание все вышесказанное и приговорить г-на Петрова В. И. к высшей мере наказания — пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима без дальнейшего помилования», — говорилось в петиции.

Фото: СУ СК России по Республике Карелия Следственные действия по делу Василия Петрова

«Вологодский пятак»

Канал «Долго будет Карелия сниться» отмечает, что колония, в которую направится Петров, изолирована от других населенных пунктов. До нее можно добраться только по 500-метровому деревянному мосту. Само учреждение рассчитано на 500 человек, но сейчас там содержатся порядка 200 пожизненно осужденных. Колония славится своими суровыми правилами. В народе ее прозвали «Вологодский пятак».

Известно, что именно на этом острове снимали кадры советского фильма режиссера Василия Шукшина «Калина красная». Также известно, что там снимали один из эпизодов сериала «Следствие вели…» с Леонидом Каневским, один из эпизодов сериала «Метод» и фильм режиссера Виктора Сергеева «Шизофрения».

Портал «Республика» отмечает, что приговор выносил судья Денис Катанандов, который в 2019 году отправил на пожизненное «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова за четыре преступления, в том числе убийства двух девушек.

Читайте также:

Вырванные сердца, пентаграммы на телах: как ловили маньяка-ветерана

В деле московского маньяка Душителя появилась новая жертва

Сатанист вернулся с СВО и попал под суд: что натворил, на сколько посадят