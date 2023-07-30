Полугодовалый малыш утонул на заглохшей лодке из-за непогоды в Чувашии

Фото: 21.mchs.gov.ru

В Чувашии из-за непогоды на Волге опрокинулась моторная лодка и погиб семимесячный младенец, продолжаются поиски еще одного пропавшего ребенка, а также взрослого мужчины, сообщили в Telegram-канале республиканского главка МЧС. Всего на борту катера, затонувшего вечером 29 июля, находились 10 человек, включая шестерых детей, при этом судно было рассчитано на пять пассажиров.

Предположительно, двигатель лодки заглох в пути и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Люди оказались в воде, а спасжилеты были только у половины. <...> Поисковая операция проводилась всю ночь в сложных погодных условиях. Сотрудникам экстренных служб при содействии находившихся в этом районе рыбаков удалось найти восемь человек, — сообщили в МЧС.

Четверых детей с затонувшей лодки, которых удалось найти живыми, госпитализировали в больницу в Чебоксарах, об их состоянии не сообщается. Поиски еще двоих человек продолжаются, по данным чувашского главка МЧС, в районе крушения судна ищут восьмилетнего пассажира и 34-летнего мужчину, управлявшего судном.

Моторный катер «Ритм» перевернулся на Волге во время сильной грозы 29 июля около 20:30. Судно направлялось от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. По факту случившегося Центральное межрегиональное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшего смерть двух и более человек.

По прогнозу Гидрометцентра Чувашии, в течение суток 30 июля в регионе будет сохраняться неблагоприятная погода, днем ожидаются ливни и грозы, возможно усиление ветра до 16–21 м/с. При сильном ветре жителям рекомендовали держаться в стороне от опор ЛЭП, рекламных щитов и высотной строительной техники в связи с риском их обрушения, а также не парковать рядом машины, владельцам маломерных судов также напомнили об опасности выхода на водоемы при больших волнах.

Ранее в Кронштадте один человек погиб в результате опрокидывания лодки в районе дамбы вечером 24 июля. Всего на судне находилось шесть человек, причины аварии выясняются.