Политолог проанализировал первые предложения Дегтярёва

https://static.news.ru/photo/fc119332-ccd7-11ea-82e4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярев Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Спешить врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву с какими-либо популярными предложениями нет смысла, потому что это не будет выглядеть достоверно, считает политолог Константин Калачёв.

Об этом он заявил в интервью радио Sputnik, оценивая первые шаги нового главы региона.

Ранее сообщалось, что Дегтярёв предложил снизить в регионе плату за услуги ЖКХ для малообеспеченных граждан. По его словам, тарифы для населения в крае слишком высоки, они съедают значительную часть расходов населения.

Если бы Михаил Дегтярёв выложил какую-то программу по прошествии определённого времени, после знакомства с ситуацией в крае, после общения с людьми, то это выглядело бы серьёзно. А сейчас это выглядит попыткой купить симпатии, — прокомментировал это предложение Калачёв.

По его мнению, такие заявления надо делать после изучения состояния бюджета края. Калачёв добавил, что отношение к себе Дегтярёв мог бы изменить, показав свою команду, людей, на которых он мог бы опираться. Тогда стало бы ясно, что он не один в поле воин.

Кроме того, политолог посоветовал Дегтярёву общаться с народом, в том числе и митингующими против него. Только приняв такие меры можно изменить отношение жителей к себе.

Как писал NEWS.ru ранее, 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион.